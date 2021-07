Scuole aperte e sindaco della notte, il piano Gualtieri per Roma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - Roberto Gualtieri pone le basi per il modello di città che ha in mente e che vuole offrire ai romani. Il candidato del centrosinistra a sindaco di Roma, in un' intervista all'ANSA, ha infatti delineato i tratti della sua Capitale, una città a misura d'uomo che punti sui servizi ma che miri anche in alto. L'esponente dem parte proprio pensando alle nuove generazioni, con un nuovo modello di scuola: "Bisogna estendere il tempo pieno e tenere le scuole aperte anche il pomeriggio". Quindi "scuole, palestre scolastiche, aule magne" per Gualtieri "possono trasformarsi in luoghi vissuti, messe in rete tra loro e sul web per ospitare in orario extrascolastico eventi, laboratori, coworking, progetti educativi e sociali". Per realizzare un piano per la riorganizzazione scolastica, secondo il candidato del Pd, serve "un dipartimento che programmi la manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole". Gualtieri rilancia poi la proposta avanzata dal suo competitor alle primarie, Tobia Zevi: "sindaco della notte? è una proposta interessante, già esiste in altri paesi e potrebbe gestire una fase importante della vita cittadina, che va governata e non subita, ad esempio sul fronte mobilità, rifiuti, sicurezza". Per Gualtieri l'obiettivo fondamentale sarebbe infatti "tutelare i residenti" e allo stesso tempo "garantire opportunità di cultura e lavoro". Il dem punta al rilancio possibile con i fondi del Recovery Plan: "Sono una straordinaria opportunità che non va sprecata. Per Roma ci sono 500 milioni per il turismo sostenibile anche in vista del Giubileo, 300 milioni per il progetto Cinecitta' e la filiera dell'audiovisivo. E poi risorse per realizzare 75 Centri di comunità per l'assistenza sociosanitaria territoriale". La formazione della Giunta è il punto di arrivo del processo di partecipazione che ci porterà alle elezioni". Ma di una cosa il dem è certo: "Noi sceglieremo i migliori e avremo molte donne" (ANSA).