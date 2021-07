Usa: first lady Haiti ringrazia medici dopo intervento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PORT AU PRINCE, 15 LUG - La 'first lady' di Haiti, Martine Moise, convalescente da un intervento chirurgico a cui è stata sottoposta a Miami dopo l'attacco del 7 luglio in cui è stato assassinato suo marito Jovenel Moise, ha ringraziato i medici che l'anno sostenuta "in questo momento terribile". Ferita in varie parti del corpo, la donna era stata trasportata in Florida con un aereo sanitario in condizioni "stabili ma molto critiche". Giorni fa aveva diffuso via Twitter un messaggio sottolineando il lavoro svolto "per il bene del Paese" dal marito, e denunciato che "dopo i mercenari che lo hanno materialmente ucciso, altri mercenari stanno cercando di uccidere anche le sue idee". In un tweet accompagnato da una foto che la mostra nel suo letto di ospedale, la donna ha "ringraziato gli angeli custodi che mi hanno aiutato in questo momento terribile. Con la loro delicatezza, bontà e attenzione sono stata in grado di resistere. Grazie, grazie, grazie!". (ANSA).