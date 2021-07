Cuba: Diaz Canel, Usa volevano distruggerci ma hanno fallito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - L'AVANA, 16 LUG - Gli Stati Uniti "hanno fallito nei loro sforzi per distruggere Cuba". Il presidente Miguel Diaz-Canel ha risposto così a Joe Biden, che aveva definito il Paese uno "Stato fallito che opprime i suoi cittadini". "Gli Stati Uniti hanno fallito nei loro sforzi per distruggere Cuba, nonostante abbiano speso miliardi di dollari per farlo", ha twittato il leader comunista, dopo l'ondata di proteste contro il governo, che hanno provocato un morto, decine di feriti e oltre cento arresti. (ANSA).