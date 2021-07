Forte Marmi chiude la spiaggia libera di notte

Divieto di accesso alla spiaggia libera di Forte dei Marmi (Lucca) durante le ore notturne e avvio di un servizio integrato di vigilanza e salvaguardia del patrimonio comunale. Lo stabilisce un’ordinanza del sindaco Bruno Murzi in vigore da domani notte.



«Un provvedimento che era già stato preso l’anno scorso nel mese di agosto - sottolinea il sindaco in una nota -, ma che ho deciso di anticipare visto il crescere nelle ore notturne dell’afflusso di numerose persone, con assembramenti incontrollati e situazioni di degrado igienico sanitario e pericolo per la salute e l’incolumità loro, degli operatori addetti alla sorveglianza e dei fruitori della stessa spiaggia. Sia chiaro che gli sforzi dell’Amministrazione comunale, unitamente alle forze dell’ordine, devono essere supportati dalla collaborazione di tutti, a partire dalle famiglie di questi giovani il cui comportamento non è più accettabile». S

empre domani, fino al 5 settembre, partirà un servizio integrato di salvaguardia del patrimonio comunale, affidato a un istituto di vigilanza.



«Abbiamo voluto potenziare in questo particolare momento il servizio di vigilanza - aggiunge Murzi -, in aggiunta a quello ordinario, che vedranno operative sul nostro territorio per otto ore al giorno tre guardie giurate particolari, come ulteriore risposta alla necessità di un maggiore controllo nel nostro comune, in particolare nelle ore notturne. Una misura importante per prevenire e contenere episodi di vandalismo e rendere più sicura la nostra cittadina».

Dalle 16 alle 24 sarà vigilata l’area del pontile, dalle 21 alle 24 controlli nel centro cittadino e a seguire fino alle 5 del mattino è prevista una pattuglia con copertura di tutto il territorio, compresa la spiaggia libera comunale.