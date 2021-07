Riaperto tratto A1 nel Fiorentino,16km coda in direzione sud

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - FIRENZE, 16 LUG - Sono 16 i km di coda in direzione sud lungo l'Autostrada del Sole, tra il bivio A1/A1 Direttissima e Barberino, in provincia di Firenze dopo la chiusura notturna del tratto tra Barberino e Calenzano in entrambe le direzioni, riaperto alle 6. Lo rende noto Aspi. La chiusura del tratto autostradale, annunciata, era stata disposta per l'ultima prova di carico effettuata nel corso della notte sul viadotto Torraccia. "In considerazione degli elevati volumi di traffico che caratterizzano la giornata odierna in direzione sud - spiega Autostrade in una nota -, attualmente si registrano 16 km di coda tra il bivio A1/A1 Direttissima e Barberino in direzione Firenze. Agli utenti provenienti da Milano e diretti verso Firenze si consiglia di immettersi in A15 verso La Spezia dove imboccare l'A12 verso Pisa, quindi percorrere l'A11 verso Firenze. Agli utenti provenienti da Bologna e diretti verso Roma si consiglia di percorrere l'A14, uscire a Cesena Nord, percorrere l'E45 verso Orte dove immettersi in A1 verso Roma". (ANSA).