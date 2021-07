Vaccini: gli Usa manderanno 25 milioni di dosi in Africa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA-AFP) - WASHINGTON, 16 LUG - Gli Stati Uniti hanno annunciato oggi l'invio di 25 milioni di vaccini anti-Covid per l'Africa, partendo da Burkina Faso, Gibuti ed Etiopia. Le spedizioni avranno luogo entro pochi giorni, con un totale di 49 nazioni africane pronte a ricevere dosi di Johnson&Johnson, Moderna o Pfizer nelle prossime settimane, come hanno detto dei funzionari all'agenzia Afp. Il Gibuti e il Burkina Faso riceveranno 151.200 dosi di Johnson&Johnson, mentre l'Etiopia ne avrà 453.600, come ha rivelato un alto funzionario dell'amministrazione Usa. (ANSA-AFP).