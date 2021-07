L’ex componente del Csm, Piercamillo Davigo, al quale nel 2020 il pm milanese Paolo Storari (in reazione all’asserito immobilismo dei capi) consegnò i verbali di Piero Amara sulla lobby Ungheria, è indagato a Brescia per l’ipotesi di rivelazione di segreto d’ufficio per averne poi parlato al Consiglio Superiore della Magistratura. E’ quanto riporta il Corriere della Sera. Interrogati come testi il vicepresidente del Csm, 7 consiglieri, e l’onorevole Morra.

