Incendi: evacuate 4 case a Nuoro, 15 persone in salvo

(ANSA) - NUORO, 17 LUG - Ancora un pomeriggio di fuoco a Nuoro dove sembrava che l'incendio di questo pomeriggio si fosse spostato lontano dalla città. Il vasto rogo ha, invece, lambito la periferia di Nuoro nel quartiere Città Giardino dove sono state evacuate precauzionalmente quattro famiglie da altrettante case, per un totale di 15 persone. In salvo anche alcuni animali custoditi nei giardini. Le fiamme si sono propagate dalla statale 131 e, sospinte dal vento, hanno avanzato minacciosamente fino alle abitazioni periferiche della città che sono state risparmiate dal rogo grazie all'intervento dei soccorsi e di un Canadair oltre agli elicotteri della flotta regionale. Imponente il dispiegamento di uomini e mezzi dei Vigili del Fuoco di Nuoro intervenuti con quattro squadre e autobotti e mezzi 4X4 al seguito. Le operazioni di spegnimento proseguono con la bonifica dell'area interessata dal rogo stimata in 11 ettari. Sul posto ha coordinato le operazioni di spegnimento il Comandante VVFF Antonio Giordano. (ANSA).