Maltempo: von der Leyen e premier in aree alluvionate Belgio

(ANSA) - BRUXELLES, 17 LUG - Il primo ministro belga Alexander De Croo e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen sono attesi oggi in Belgio, nelle aree più colpite dalle devastanti alluvioni. Prima tappa alle 10 a Rochefort, quindi Pepinster alle 12:30. Il premier e von der Leyen incontreranno residenti, soccorritori e funzionari locali. Nel pomeriggio, soltanto De Croo si sposterà a Eupen, nella parte germanofona del Paese e poi a Maaseik nella regione fiamminga. Dalla serata di ieri il tempo è migliorato in tutto il Belgio e il livello dei fiumi si si sta abbassando. Per martedì è stata annunciata una giornata di lutto nazionale. (ANSA).