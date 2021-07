Corea Nord: vietato ai giovani l'uso dello slang del Sud

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 18 LUG - Kim Jong-un insiste nella sua guerra contro l'influenza straniera: i media di regime, riferisce la Bbc, hanno chiesto ai ragazzi nordcoreani di non usare lo slang del Sud. E ci sono stati anche nuovi avvertimenti contro l'adozione delle mode, delle acconciature e della musica dei vicini. Il quotidiano Rodong Sinmun ha messo in guardia i millennial dai pericoli di seguire la cultura pop sudcoreana. "La penetrazione ideologica e culturale sotto l'insegna colorata della borghesia è ancora più pericolosa dei nemici che prendono le armi", si legge nell'articolo. Ed a proposito della lingua, si sottolinea che il coreano basato sul dialetto di Pyongyang è superiore e che i giovani dovrebbero usarlo correttamente. Quindi è bandito ad esempio il termine 'oppa', utilizzato da una donna per chiamare il marito. Che significa 'fratello maggiore' ed è spesso utilizzato per riferirsi da un fidanzato. L'influenza straniera è vista come una minaccia per il regime comunista di Kim, che recentemente ha etichettato il K-pop come un "cancro vizioso" che corrompe i giovani della Corea del Nord. Chiunque sia sorpreso con grandi quantità di prodotti tv provenienti dalla Corea del Sud, dagli Stati Uniti o dal Giappone ora rischia la pena di morte. Quelli sorpresi a guardarli 15 anni di carcere. Nonostante i rischi, tuttavia, l'influenza straniera continua a filtrare nel Nord e ci sono reti di contrabbando altamente sofisticati per portare i prodotti vietati. Alcuni disertori nordcoreani hanno affermato che guardare i drammi sudcoreani ha avuto un ruolo nella loro decisione di fuggire. (ANSA).