Maltempo sferza anche l'Austria, allerta Danubio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 18 LUG - Emergenza maltempo in diverse parti dell'Austria che da ieri è sferzata da fortissime piogge. Secondo i media locali, è scattata l'allerta per il rischio inondazioni in diverse località lungo il Danubio. Colpite in particolare Salisburgo e il Tirolo, ma anche Vienna e la sua regione dove sono stati mobilitati circa 3.000 vigili del fuoco. "Ringrazio soccorritori e i volontari che stanno facendo tutto il possibile per aiutare! Non lasceremo soli le persone colpite e sosterremo la ricostruzione", ha scritto su Twitter il cancelliere austriaco Sebastian Kurz. (ANSA).