Belgio: media, ad Anversa il terzo diamante più grande mondo

(ANSA) - BRUXELLES, 19 LUG - Il terzo diamante più grande del mondo è arrivato oggi ad Anversa in Belgio per analisi e lavorazione. Lo riferisce l'agenzia di stampa Belga precisando che la gemma grezza da 1.174 carati è stata estratta in una miniera in Botswana. Il suo valore sarà determinato solo dopo un'analisi approfondita ma dovrebbe raggiungere diverse decine di milioni di euro. Il diamante fa parte di un set più ampio di cinque pezzi, per un totale di 2.500 carati. Viene dalla miniera di Karowe in Botswana. Le parti saranno analizzate nei prossimi quattro-sei mesi per determinarne l'esatta composizione, qualità, spessore e chiarezza. Il diamante sarà quindi esposto, e lo "si potrà vedere e prenderlo tra le mani prima di trasformarlo in diamanti e gioielli più piccoli", ha spiegato Rafael Papismedov, un manager del commerciante di diamanti HB Antwerp. "La sua prossima tappa sarà New York, il resto non è ancora deciso", ha aggiunto. La pietra ha almeno 1,5 miliardi di anni. Il suo valore sarà determinato quando le analisi saranno completate. (ANSA).