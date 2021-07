© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, 19 LUG - "Gli Stati Uniti e altri Paesi nel mondo ritengono la Cina responsabile per il suo irresponsabile, distruttivo e destabilizzante atteggiamento nel cyberspazio, che pone una minaccia per la nostra economia e per la sicurezza nazionale". Lo afferma il segretario di Stato americano, Anthony Blinken. (ANSA).