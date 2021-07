Corea Sud: Moon non andrà a Tokyo, salta vertice con Suga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PECHINO, 19 LUG - Il presidente sudcoreano Moon Jae-in non andrà in Giappone per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di venerdì e non avrà un vertice col premier Yoshihide Suga. Seul e Tokyo hanno avuto consultazioni su un possibile primo vertice tra Moon e Suga al fine di allentare le tensioni bilaterali. Le parti, ha riferito l'Ufficio della presidenza di Seul, "hanno avuto discussioni significative sui progressi relativi a questioni storiche e cooperazione orientata al futuro", ma, nonostante le consultazioni abbiano prodotto un "livello significativo" di comprensione reciproca, l'entità dei progressi è stata ritenuta "ancora insufficiente". (ANSA).