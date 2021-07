Germania: alluvione, le vittime salgono a 163

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BERLINO, 19 LUG - Salgono a 163 le vittime dell'alluvione in Germania. In Renania Palatinato, nel distretto dell'Ahrweiler il numero delle vittime è salito rispetto a ieri ed è arrivato 117, ha riferito un portavoce della polizia di Coblenza oggi. In Nordreno-Vestfalia i morti sono 45, mentre una vittima si conta in Baviera nel distretto di Berchtesgaden. I feriti in Renania Palatinato sono saliti a 749. Per oggi si attende la visita del ministro degli Interni Horst Seehofer nel distretto di Euskirchen. (ANSA).