Nato:nel toto-nomine ora spuntano tre leader donna dell'Est

(ANSA) - BRUXELLES, 19 LUG - Nel toto-nomine della Nato, in vista della fine del mandato dell'attuale segretario generale, Jens Stoltenberg, nel settembre 2022, ora spuntano i nomi di tre leader dell'Est. Secondo l'online Politico.eu gli ultimi rumour confermano, come già emerso nelle passate settimane, l'alta probabilità di un incarico al femminile. Visto il continuo confronto con la Russia, l'asticella potrebbe finire per puntare ad Est, soprattutto per inviare un segnale importante a Mosca. In questo caso le favorite potrebbero essere l'ex presidente croata, Kolinda Grabar-Kitarovic, che alla Nato ha già lavorato come assistente del segretario generale per la diplomazia, l'ex presidente lituana, Dalia Grybauskaitė, e l'attuale presidente estone, Kersti Kaljulaid. Guardando ad Occidente, tornano i nomi - già emersi dell'ex premier britannica, Theresa May, e dell'ex Alto rappresentante Ue, Federica Mogherini. A cui si aggiunge quello della ministra degli Esteri, Sophie Wilmes. Volendo poi allargare il pronostico anche alla possibilità di una nomina al maschile, viene riproposto l'ex premier italiano e attuale leader del Pd, Enrico Letta, a cui si aggiungono il leader olandese, Mark Rutte, ed il presidente romeno Klaus Johannis. (ANSA).