Spionaggio: anche Gandhi tra potenziali obiettivi di Modi

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - Il rivale politico più importante del primo ministro indiano Narendra Modi, l'esponente dell'opposizione Rahul Gandhi, è stato selezionato due volte come possibile obiettivo di sorveglianza tra le decine di politici, giornalisti, attivisti e critici del governo indiano presenti nella lista di numeri di telefono potenziali target di spionaggio dai clienti governativi dell'azienda israeliana NSO, proprietaria del software Pegasus al centro del caso internazionale per il suo uso illegale per spiare attivisti e giornalisti. Secondo quanto riferito dal Guardian - tra le 17 testate internazionali dietro l'inchiesta - due numeri appartenenti a Gandhi, che ha guidato il partito del Congresso durante le elezioni nazionali in India del 2019, sono stati selezionati come candidati per un'eventuale sorveglianza nell'anno precedente al voto e nei mesi successivi. Anche i telefoni appartenenti ad almeno cinque amici intimi di Gandhi e altri funzionari del partito del Congresso sono stati identificati come potenziali obiettivi del software, secondo l'elenco trapelato di possibili target selezionati dai clienti NSO. Non è possibile dire se uno dei telefoni nei dati trapelati sia stato violato con successo, senza realizzare analisi forensi. Gandhi, che cambia il suo dispositivo ogni pochi mesi per evitare di essere sorvegliato, non è stato in grado di fornire il telefono che usava in quel momento. Un hackeraggio riuscito avrebbe concesso al governo di Modi l'accesso ai dati privati ;;dello sfidante principale del primo ministro nell'anno prima delle elezioni del 2019. (ANSA).