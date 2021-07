Ambiente: Iea, emissioni CO2 verso massimo storico nel 2023

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PARIGI, 20 LUG - Le emissioni di anidride carbonica, principale causa del riscaldamento globale, si avviano a raggiungere il massimo storico a livello mondiale nel 2023 poiché solo il 2% dei finanziamenti per la ripresa dell'economia dalla pandemia viene speso nel settore dell'energia pulita: è quanto sostiene l'Agenzia internazionale dell'energia (Iea) in un'analisi dei piani di rilancio e del loro impatto energetico. Su 16mila miliardi di dollari (14mila miliardi di euro) destinati alla ripresa, afferma la Iea, solo circa 380 miliardi di dollari sono stati stanziati per gli investimenti verdi. (ANSA).