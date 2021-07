Atterrata la capsula di Blue Origin, volo spaziale riuscito per Bezos

Con i suoi tre paracaduti correttamente dispiegati, è atterrata come da programma nel deserto texano la capsula New Shepard della compagnia privata Blue Origin, che ha così completato con successo il suo primo volo suborbitale con equipaggio portando oltre il confine dell’atmosfera il patron Jeff Bezos, suo fratello Mark, l’82enne Wally Funk e il 18enne Oliver Daemen. Partono ora le operazioni per l’apertura del portellone e l’uscita dei quattro passeggeri.

Il miliardario fondatore di Amazon Jeff Bezos è decollato dal deserto del Texas a bordo del veicolo New Shepard per il primo volo suborbitale con equipaggio della sua compagnia Blue Origin, che supererà la linea di confine tra l'atmosfera terrestre e lo spazio spianando la strada al turismo spaziale. A bordo anche il fratello Mark, l’82enne ex pilota Wally Funk e il 18enne Oliver Daemen, che diventeranno rispettivamente la più anziana e il più giovane a raggiungere lo spazio. Il volo, partito nel giorno del 52esimo anniversario dell’allunaggio dell’Apollo 11, segue di nove giorni quello di Richard Branson con la Virgin Galactic. Urla di felicità provengono dalla capsula New Shepard dopo che Jeff Bezos e i suoi tre compagni di viaggio hanno superato la linea di Karman che delimita il confine tra atmosfera e spazio, Nel frattempo il razzo è tornato a terra come previsto.