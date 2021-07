Bonaccini rilancia l'obbligo di vaccino per il personale scolastico: "Senza, si rischia di tornare alla dad"

«Se non si vaccinano e non si proteggono le persone c'è il rischio di ripartire con la dad per la scuola». Lo ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, ospite a Omnibus su La7, rilanciando la sua proposta di rendere obbligatorio il vaccino per il personale scolastico.

«Io - ha detto - sono perchè la scuola torni in presenza e stavolta per sempre. Invitiamo a vaccinarsi anche i ragazzi e cerchiamo di vaccinare più persone possibile: se ne vede l'importanza essendo crollati i ricoveri e i decessi».