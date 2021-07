Cina, Usa sono 'campioni mondiali' di attacchi informatici

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PECHINO, 20 LUG - "Gli Stati Uniti sono i campioni mondiali" degli attacchi informatici ed è "inaccettabile" che abbiano formato una coalizione "coi loro alleati" per incolpare Pechino di "attacchi informatici: lo scopo è politico, è solo per diffamare e per contenere la Cina. Noi combattiamo sempre con fermezza tutte le forme di attacchi informatici". Dopo la risposta di ambasciate e missioni diplomatiche sparse nel mondo alle accuse di cyberattacchi contro i server di Microsoft avanzate da Usa, Ue e alleati, il portavoce del ministero degli Esteri Zhao Lijian ha imputato a Washington la responsabilità di aver "costruito" un dossier "dal nulla". (ANSA).