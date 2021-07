Covid: Germania, raddoppiano casi rispetto alla settimana scorsa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 20 LUG - In Germania i casi di Covid-19 rispetto alla settimana precedente quasi il doppio. Secondo l'istituto di salute pubblica Robert Koch i nuovi casi nelle ultime 24 ore sono 1183, mentre una settimana fa erano ancora 646. L'incidenza del virus continua a crescere in modo costante da due settimane, riferisce l'Rki, e ha raggiunto il valore di 10,9 mentre il 6 luglio era ancora a 6,4. Nelle ultime 24 ore la Germania ha registrato 34 nuovi decessi per coronavirus. (ANSA).