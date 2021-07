Covid: Spagna, l'83% dei contagi recenti è di non vaccinati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MADRID, 20 LUG - L'83,1% delle persone risultate positive al covid nella ultime cinque settimane in Spagna - un periodo in cui i casi sono fortemente aumentati - non erano vaccinate quando sono si sono contagiate: lo ha affermato in conferenza stampa Carolina Darias, ministra della Sanità del Paese iberico. Il 5,5% aveva invece già completato il ciclo di vaccinazione, mentre l'11,4% era stato vaccinato con una sola dose, ha aggiunto la ministra. "Sono dati molto rilevanti che mostrano l'importanza della vaccinazione per proteggerci dal virus", ha affermato Darias. (ANSA).