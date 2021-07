Mali: Bamako, tentato attaccato a presidente ad interim

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BAMAKO, 20 LUG - Due uomini armati, uno dei quali brandiva un coltello, hanno tentato di attaccare il presidente ad interim del Mali, Assimi Goita, durante le preghiere nella grande moschea della capitale Bamako. Il tentativo di attacco è avvenuto durante i festeggiamenti per la festa islamica di Eid al-Adha. Il presidente è stato portato via dalla sicurezza, secondo quanto ha constatato un giornalista della France Presse sul posto. L'ultimo legittimo presidente, Ibrahim Boubacar Keïta, detto Ibk, eletto nel 2013 e rieletto nel 2018, era stato rovesciato da un colpo di stato militare il 18 agosto 2020. Sotto la pressione internazionale, i militari avevano deciso di nominare un presidente di transizione e di restituire il potere ai civili entro 18 mesi. Ma nel maggio scorso i colonnelli arrestarono il presidente e il primo ministro dopo la nomina di un nuovo governo di transizione non di loro gradimento imponendo Goita come capo di Stato provvisorio. Il colonnello aveva guidato i due colpi di Stato dell' agosto 2020 e del maggio scorso. (ANSA).