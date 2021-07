Si va verso la proroga dello stato d'emergenza fino a dicembre

Si va verso una proroga dello stato d’emergenza per un periodo lungo, che potrebbe arrivare anche fino alla fine di quest’anno. E’ quanto emerge da fonti governative, a preconsiglio in corso, in vista del Cdm sul nuovo decreto Covid che potrebbe tenersi domani. Si considereranno, nella decisione, sia la situazione epidemiologica, sia appuntamenti già programmati come le prossime elezioni amministrative. Lo stato d’emergenza scade il 31 luglio e la proroga sarà disposta dal nuovo decreto.