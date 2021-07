Spyware Pegasus, intercettato anche Romano Prodi (oltre a Macron)

C'è anche il nome di Romano Prodi tra quello dei politici i cui telefoni sono stati probabilmente intercettati tramite lo spyware Pegasus della società israeliana Nso. Secondo quanto riporta il Washington Post, infatti, il numero del cellulare personale di Prodi compare nella lista dei 50mila che sarebbero stati intercettati da vari Stati attraverso il software israeliano. Sempre secondo quotidiano Usa Prodi ha risposto personalmente ai giornalisti che cercavano di verificare se quel numero appartenesse ancora all'ex premier, ma si è rifiutato di commentare l'accaduto. Naturalmente, senza un'analisi di un esperto di informatica forense, non è possibile sapere con certezza se il telefono di Prodi sia stato effettivamente "infettato". Il numero dell'ex premier era tra quelli, circa 10mila, presi come bersaglio dall'intelligence del Marocco e dall'Algeria, probabilmente per la sua attività di inviato dell'Onu per il Sahel di alcuni anni fa. Prodi non è il solo politico probabilmente intercettato. Si tratta di centinaia di nomi. Tra di essi anche tre presidenti - tra i quali Emmanuel Macron - dieci primi ministri e un re, quello del Marocco.

