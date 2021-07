Covid: in 150 a ballare in locale a Chatillon, multato gestore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - AOSTA, 21 LUG - La polizia ha sanzionato il gestore di un locale di Chatillon, dove lo scorso fine settimana era stata organizzata una serata danzante con la partecipazione di almeno 150 persone, fa sapere la questura di Aosta. Il titolare è quindi stato multato, oltre che per "l'abusiva attività da discoteca", anche per le infrazioni alla normativa anti-Covid19. Da inizio anno la questura di Aosta ha sanzionato 13 esercizi commerciali per violazioni alla normativa in vigore durante la pandemia. Le ultime due infrazioni sono a carico di un pub di Aosta e del locale della media Valle: in entrambi i casi è stata organizzata "attività da discoteca del tutto clandestina, a discapito di altre categorie, che anche nell'interesse della collettività, hanno rispettato la normativa vigente". La questura ha chiesto agli uffici di prefettura che i due locali vengano chiusi temporaneamente. (ANSA).