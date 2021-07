© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 21 LUG - Una ragazzina di 14 anni è morta investita da un treno ieri sera alla periferia di Roma. E' accaduto all'altezza della stazione ferroviaria di via di Salone, nei pressi del campo nomadi. Sul posto la polizia ferroviaria che indaga per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Inutili i soccorsi per la 14enne. L'ipotesi è che stesse attraversando i binari. (ANSA).