230 migranti saltano barriera Melilla e entrano in Spagna

(ANSA) - MADRID, 22 LUG - Più di 230 migranti sono riusciti a entrare in territorio spagnolo saltando in massa la barriera situata alla frontiera tra il Marocco e l'enclave di Melilla. Lo rendono noto diversi media spagnoli, citando la delegazione del governo di Madrid a Melilla. Il fatto riportato è avvenuto poco prima delle 7 del mattino. Si tratta di uno dei salti di massa della barriera alla frontiera di questa enclave che hanno coinvolto più persone negli ultimi anni. Anche nei giorni scorsi ci sono stati dei tentativi di accesso irregolare in territorio spagnolo, l'ultimo dei quali ha coinvolto una ventina di migranti. (ANSA).