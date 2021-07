Covid: Brasile, YouTube rimuove alcuni video di Bolsonaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 22 LUG - YouTube ha rimosso alcuni video pubblicati sulla piattaforma dal presidente brasiliano Jair Bolsonaro giudicandoli disinformativi sul coronavirus. Il social, riporta la Bbc, ha precisato che la decisione non è basata sulla politica o l'ideologia, ma è frutto delle regole che governano i suoi contenuti. Dall'inizio della pandemia Bolsonaro critica i lockdown, l'uso delle mascherine e le vaccinazioni. Il suo ufficio non ha commentato la decisione di YouTube, che secondo i media locali riguarda 15 video. In uno di questi l'ex ministro della Sanità brasiliano, Eduardo Pazuello, paragonava il coronavirus all'Aids affermando che "l'Hiv continua ad esistere, c'e' ancora qualcuno infetto, gran parte di loro vengono curati e la vita continua". In un altro video, ripreso dalla Cnn. un medico brasiliano consigliava l'idrossiclorochina e l'ivermectina come cure contro il Covid. YouTube ha ricordato che sulla piattaforma sono vietati contenuti che promuovono l'uso di queste due sostanze per curare il Covid. (ANSA).