Covid: Casa Bianca valuta nuove linee guida mascherine

(ANSA) - NEW YORK, 22 LUG - La Casa Bianca sta valutando insieme al Centers for Disease Control and Prevention una revisione dell'uso delle mascherine in seguito alla diffusione della variante Delta, che ha fatto triplicare i casi di Covid negli Stati Uniti. Lo riportano i media americani, sottolineando che le discussioni sono alle battute iniziali. Al momento l'uso delle mascherine non è più richiesto per i vaccinati a eccezione dei mezzi pubblici. Ma con la variante Delta che sta causando una "pandemia dei non vaccinati", le autorità stanno valutando se non sia il caso di consigliarne di nuovo l'uso su ampia scala. (ANSA).