Covid: Malta, domani volo per studenti positivi italiani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - LA VALLETTA, 22 LUG - Domani potranno rientrare in Italia i 157 giovani studenti italiani in quarantena a Malta perché risultati positivi al Covid durante una vacanza-studio nelle scuole d'inglese dell'arcipelago. L'ente nazionale del turismo maltese (Mta) ha messo a disposizione un volo speciale per Roma. Un altro charter è stato predisposto, sempre domani, per gli studenti spagnoli. Lo si apprende da fonti diplomatiche europee. Oggi un primo volo sanitario riporterà a Parigi 128 studenti francesi. I voli seguono quelli che lunedì e martedì scorso hanno evacuato i 'negativi' verso Italia, Germania, Francia e Spagna. (ANSA).