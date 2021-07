© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BRUXELLES, 22 LUG - "Il messaggio principale dalla piattaforma scientifica dell'Ue sul Covid 19 è che i numeri dei casi aumentano ogni giorno. La piena vaccinazione per il maggior numero dei cittadini possibile resta il miglior strumento per affrontare le varianti. Invito i cittadini a fidarsi della scienza e farsi vaccinare, per proteggerci a vicenda". Così la commissaria alla Salute Ue, Stella Kyriakides, su Twitter. (ANSA).