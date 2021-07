Gb: principe George compie 8 anni, la consueta foto di Kate

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 22 LUG - Giornata di festa in casa Windsor per il compleanno del principino George, che oggi compie 8 anni. La madre, la principessa Kate, come tradizione ha diffuso una sua foto. "Il duca e la duchessa di Cambridge sono molto lieti di condividere una nuova fotografia del principe George prima del suo ottavo compleanno", ha reso noto ieri sera Kensington Palace, spiegando che la foto è stata scattata all'inizio di luglio a Norfolk, residenza di famiglia fuori Londra. Si può vedere un George sorridente in posa con una camicia a righe blu navy e arancione, seduto sopra un fuoristrada. Sullo sfondo, un campo di fiori. I Cambridge hanno condiviso foto di famiglia di George ogni anno nel giorno del suo compleanno, così come per gli altri loro figli, Charlotte di 6 anni e Louis di 3 anni. (ANSA).