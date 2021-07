Migranti: naufragio al largo della Tunisia, almeno 17 morti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TUNISI, 22 LUG - Almeno 17 migranti hanno perso la vita a causa di un naufragio avvenuto ieri al largo della città tunisina di Zarzis, non lontano dal confine con la Libia: unità della Guardia costiera e della Marina militare tunisine hanno tratto in salvo 160 persone di diverse nazionalità. Lo ha detto all'ANSA il responsabile del Comitato della Mezzaluna Rossa tunisina di Medenine, Mongi Slim. I sopravvissuti sono di varie nazionalità - inclusi africani, egiziani e del Bangladesh - e sono stati trasferiti nel porto commerciale di Zarzis, dove hanno ricevuto assistenza dalla protezione civile e della Mezzaluna Rossa tunisina. Secondo Slim l'imbarcazione era partita la notte precedente da Zuara, in Libia, ed aveva a bordo circa 400 persone. Tutte le vittime accertate finora erano del Bangladesh. (ANSA).