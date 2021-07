Operaio investito in Brianza da ubriaco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MILANO, 22 LUG - Un grave incidente sul lavoro si è verificato la scorsa notte nel Milanese. Un operaio che stava lavorando in un cantiere stradale è stato travolto da un'auto e ora si trova ricoverato in gravi condizioni. L'uomo, un 33enne di origine albanese, si trovava al lavoro sulla Sp 6 nel territorio del comune di Biassono (Milano). Trasportato dal 118 in codice rosso all'ospedale San Gerardo a Monza, si trova in prognosi riservata. L'operaio ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Monza, è stato travolto da un'auto mentre stava lavorando al rifacimento della segnaletica stradale. A guidare l'auto che lo ha investito era un quarantenne di Lissone (Monza e Brianza), risultato positivo all'alcol test e quindi denunciato per lesioni e guida in stato di ebbrezza. (ANSA).