Pegasus: Arabia Saudita nega utilizzo spyware

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - RIAD, 22 LUG - L'Arabia Saudita ha negato le accuse di spionaggio "infondate" emerse alla luce della pubblicazione di un'inchiesta internazionale secondo cui diversi Paesi hanno utilizzato il software israeliano Pegasus per monitorare giornalisti, attivisti per i diritti umani ed altri personaggi. "Un funzionario ha negato le accuse pubblicate dalla stampa secondo cui un'entità del regno ha utilizzato un software per monitorare le comunicazioni", riporta l'agenzia di stampa ufficiale SPA senza citare il nome del software in questione. (ANSA).