Vaccini: oltre 2.000 somministrati in open night a Genova

(ANSA) - GENOVA, 22 LUG - Sono stati oltre 2.000 i vaccini somministrati a Genova questa sera durante l'open night organizzata dalla Regione Liguria che ha coinvolto tutte le Asl liguri. Sono stati più di 1300 i vaccini somministrati alla Fiera di Genova e 700 all' hub di San Benigno. Alta l'affluenza anche negli atri hub della regione, ma non ci sono stati problemi di scorte e di organizzazione. "C'è stato sicuramente un effetto Draghi sulla campagna vaccinale", commenta il presidente della Liguria Giovanni Toti visitando con il sottosegretario alla Salute Andrea Costa l'hub alla Fiera del mare di Genova. Toti annuncia "nuovi probabili open day e open night la settimana prossima". "C'è una Italia che ragiona, che ha voglia di normalità, che non ha voglia di farsi rimettere chiusa in casa. Sono molto soddisfatto delle decisioni del Governo e credo che la nostra sanità da qui ai primi di agosto avrà numeri straordinari nella campagna di vaccinazione", aggiunge Toti ricordando che l'unico tema non condiviso delle decisioni del governo è la chiusura delle discoteche. (ANSA).