Belgio:previste piogge intense,allerta per zone già inondate

(ANSA) - BRUXELLES, 23 LUG - C'è allerta in Belgio per le aree già colpite dalle inondazioni nei giorni scorsi, a causa delle previsioni meteo, che nel fine settimana annunciano precipitazioni potenzialmente intense e temporalesche. Secondo le autorità è possibile si verifichino nuovi straripamenti di piccoli fiumi, eventi alluvionali localizzati, e potrebbero verificarsi tracimazioni localizzate dei corsi d'acqua più grandi. Le quantità di pioggia previste fino ad ora, non dovrebbero causare grandi straripamenti. (ANSA).