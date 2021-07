Covid in Italia, schizza l'Rt: oltrepassa la soglia di 1 a 1,26. Emilia-Romagna a 1.35

Schizza l’Rt nazionale che oltrepassa la soglia di 1 attestandosi a 1,26, cioè una persona con il virus oramai ne contagia più di un’altra. La scorsa settimana l'Rt era a 0,91. Sono questi - secondo quanto si apprende, i dati contenuti nella bozza di monitoraggio settimanale dell’Iss- Ministero della Salute sull'andamento dei contagi ora all’esame della cabina di regia e che saranno presentati oggi.

Schizza, questa settimana, il valore dell’indice di trasmissibilità del contagio Rt in Sardegna, raggiungendo il valore di 2.24 (rispetto a 1.12 della scorsa settimana). Le altre Regioni con il valore di Rt più alto sono il Veneto (1.67 rispetto ad un valore pari a 1.17) , le Marche (1.46 contro 0.92 di sette giorni fa) e la Liguria (1.45 contro 1.12)). Le Regioni che hanno invece i valori di Rt più bassi sono il Molise, dove Rt questa settimana è pari a zero, e la Basilicata (0.81).

Questi, secondo quanto si apprende, i valori di Rt nelle varie Regioni e Province autonome: Abruzzo 1.27; Basilicata 0.81; Calabria 0.95; Campania 1.26; Emilia-Romagna 1.35; FVG 1.24; Lazio 1.18; Liguria 1.45; Lombardia 1.34; Marche 1.46; Molise 0; Piemonte 1.27; PA Bolzano 1.24; PA Trento 1.04; Puglia 1,22; Sardegna 2.24; Sicilia 1.18; Toscana 1.4 3; Umbria 1; Valle d'Aosta 0; Veneto 1.67.



Forte aumento dell’incidenza che passa questa settimana a 41 casi per 100 mila abitanti (i dati aggiornati a ieri) contro i 19 casi della settimana precedente.

La circolazione della variante Delta è in aumento in Italia ed è ormai prevalente. Questa variante sta portando ad un aumento dei casi in altri paesi con alta copertura vaccinale, pertanto è opportuno realizzare un capillare tracciamento e sequenziamento dei casi.



Bozza monitoraggio,19 regioni sono a rischio moderato

Sono 19 le Regioni e Province autonome classificate a rischio moderato e due (Basilicata e Valle D’Aosta) a rischio basso secondo questa settimana. Quindici Regioni e Province autonome riportano allerte di resilienza. E’ quanto emerge dai dati, sull'andamento dei contagi da Covid-19 ora all’esame della cabina di regia e che saranno presentati oggi. Il quadro generale della trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2, rileva il monitoraggio, torna a peggiorare nel Paese.