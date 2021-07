In Alto Adige continua a crescere, anche se di poco, il numero dei sanitari no vax che tornano sui loro passi.

Secondo gli ultimi dati dell’Azienda sanitaria, dei 3.967 sanitari inizialmente non vaccinati, nel frattempo 1.707 hanno ricevuto almeno una dose, ovvero 33 in più rispetto a lunedì.

© RIPRODUZIONE RISERVATA sanitari no vax