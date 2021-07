In Inghilterra i ricoveri sono al loro massimo da 4 mesi

Il numero di persone ricoverate in ospedale con coronavirus in Inghilterra è salito al livello più alto in quattro mesi. Lo riporta il Guardian, citando gli ultimi dati del servizio sanitario nazionale Nhs.

Le cifre mostrano che oggi, 4.401 letti di ospedale erano occupati da casi confermati di Covid-19, il livello più alto dal 22 marzo. Si tratta di un aumento settimanale del 30,7%, rispetto alle 3.367 persone in ospedale del 16 luglio.

I numeri sono tuttavia ancora molto inferiori al picco della seconda ondata, quando i livelli di pazienti in Inghilterra hanno raggiunto 34.336 il 18 gennaio. Il Nord Est e lo Yorkshire hanno avuto il maggior numero di posti letto occupati con pazienti Covid oggi, a 1.026.

