Ci sono altre 19 persone risultate positive al Covid a poche ore dall’Apertura dei Giochi di Tokyo, e tre sono atleti residenti nel Villaggio Olimpico.

Lo ha fatto sapere il comitato organizzatore nel suo briefing di oggi, precisando che tre sono atleti provenienti dall’estero, che adesso rimarranno in isolamento per 14 giorni, mentre fra gli altri 16 positivi con accredito olimpico ci sono tre membri dei servizi in appalto e tre dei mass media.