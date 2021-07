Vaccini, boom di prenotazioni in Lombardia per il green pass

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MILANO, 23 LUG - Cresce, probabilmente complici le nuove norme sul green pass varate dal governo, l'adesione alla campagna vaccinale in Lombardia. Ieri, infatti, circa 49mila cittadini si sono prenotati per la vaccinazione sul portale di Poste Italiane e Regione. Ben 30mila in più rispetto a mercoledì 21 luglio, quando le prenotazioni furono 28.368. In realtà, dopo una prima parte del mese di luglio in cui le prenotazioni raramente avevano superato quota 15mila, da lunedì 19 - guarda caso proprio da quando si è fatta largo l'ipotesi del green pass - sono stabilmente sopra i 20mila. (ANSA).