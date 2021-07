Venezuela: Maduro, 'pronti per negoziato con opposizione'

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CARACAS, 23 LUG - Il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha annunciato che la delegazione del governo "è pronta" a partecipare ai negoziati con le forze di opposizione guidate da Juan Guaidó, che si terranno in Messico con l'accompagnamento della Norvegia. "Siamo pronti per andare in Messico - ha dichiarato durante una riunione ministeriale trasmessa dalla tv di Stato - e siamo pronti a sederci con un'agenda realistica, obiettiva, autenticamente venezuelana per affrontare tutte le questioni che devono essere esaminate". Il capo dello Stato ha quindi indicato che Jorge Rodríguez, presidente dell'Assemblea nazionale e capo della delegazione governativa ha già informato gli interlocutori dell'opposizione e la Norvegia della disponibilità di partecipare al negoziato in Messico". Siamo pronti, ha ancora detto, a "raggiungere accordi parziali per la pace e la sovranità del Venezuela, per far sì che tutte le sanzioni vengano revocate. Siamo pronti, anche perché ora che i leader dell'opposizione stanno facendo gesti positivi annunciando le loro candidature" alle elezioni amministrative previste per novembre. Maduro si è detto "lieto" del fatto che "i nostri avversari si presentino alle elezioni, e che abbandonino i propositi golpisti e fantastici". "Mi congratulo con loro", ha proseguito, osservando che tuttavia "ci sono settori estremisti che non intendono lasciare la strada della violenza. Noi - ha concluso - manterremo gli occhi aperti per sventare qualsiasi minaccia che da essi provenga". (ANSA).