Afghanistan: governo impone coprifuoco in 31 province su 34

(ANSA) - KABUL, 24 LUG - Le autorità afgane hanno imposto un coprifuoco notturno in 31 delle 34 province del Paese per frenare l'ondata di violenza scatenata dall'ampia offensiva talebana degli ultimi mesi. Lo ha annunciato il ministero degli interni. "Per frenare la violenza e limitare i movimenti talebani è stato imposto un coprifuoco dalle 22:00 alle 04:00 in 31 province del Paese", ad eccezione di Kabul, Panjshir e Nangarhar, ha riferito il ministero in una nota. (ANSA).