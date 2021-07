Csm: toghe Milano a Storari, sei ottimo pm e ti stimiamo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MILANO, 24 LUG - "Sono senza parole. Ti conosco come un ottimo pm e la stima che tu hai fra di noi penso debba darti l'energia per superare tutto questo". E' uno di una serie di messaggi inviati oggi dai magistrati di Milano al pubblico ministero Paolo Storari, nei cui confronti il pg della Cassazione ha chiesto al Csm il trasferimento d'urgenza per incompatibilità ambientale e il cambio di funzioni per il caso dei verbali di Amara. L'azione disciplinare è stata definita da un'altra toga "profondamente ingiusta e viziata" anche perché "sei tra i migliori pm" che lavorano al Palazzo di Giustizia milanese. (ANSA).