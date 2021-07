Fao: Martina, con il pre-vertice l'Italia è protagonista

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 24 LUG - "È molto importante che l'Italia sia protagonista anche in questi giorni con il pre-vertice, che si tiene qui in Fao a Roma": lo ha detto Maurizio Martina, vicedirettore della Fao ed ex ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, a margine dell'incontro 'Le donne ridisegnano i sistemi alimentari', tenutosi a Roma stamattina presso il mercato Campagna amica di Coldiretti e cui ha partecipato anche la vicesegretaria generale dell'Onu, Amina J. Mohammed. Il pre-vertice, che si terrà dal 26 al 28 luglio, rappresenta una "grande discussione sull'impatto della pandemia sui sistemi alimentari e anche sulla comprensione piena che la transizione ambientale è la chiave per la transizione ecologica e per una vera sostenibilità ambientale. La vera missione del pre-vertice è discutere di questo e di come attrezzarci concretamente per combattere la fame nel mondo". Il vicedirettore della Fao ha dunque ribadito che il "pre-summit deve essere il vero spazio di condivisione per poi passare all'azione, perché al vertice finale che si terrà a New York durante la prossima Assemblea Generale dell'Onu bisogna essere pronti ad agire". In merito alle polemiche che interessano il summit nella Grande Mela, con Ong e altre realtà che hanno denunciato come dominante il ruolo riconosciuto alle multinazionali, "tutte le voci vanno ascoltate con grande attenzione, abbiamo bisogno di pluralità e di sensibilità e quindi tutto quello che può servire per aumentare il confronto va sostenuto. Ci sono sempre gli strumenti per dialogare", ha concluso Martina. (ANSA).