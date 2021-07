Governatore Liegi convoca riunione crisi per il maltempo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BRUXELLES, 24 LUG - Il governatore di Liegi, Hervé Jamar, ha convocato una riunione di crisi, per organizzare un piano per possibili emergenze, a causa dei nuovi temporali previsti nella provincia per tutto il weekend. L'area è stata già duramente colpita dalle inondazioni, la settimana scorsa. Inoltre stato preparato anche un piano di evacuazione, e vigili del fuoco, esercito, e centri per l'accoglienza, sono in allerta. In un comunicato, il governatore ha consigliato in particolare di portare tutti gli oggetti di valore ai piani alti e di mettere in sicurezza i veicoli. La città di Verviers ha invece messo a disposizione dei suoi cittadini un palazzetto dello sport. La misura ha lo scopo di rassicurare la popolazione, già colpita dalle alluvioni. (ANSA).