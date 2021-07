Macron a Tokyo incontra premier Suga, legame 'eccezionale'

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA-AFP) - TOKYO, 24 LUG - Il presidente francese Emmanuel Macron, in visita a Tokyo da ieri per l'apertura dei Giochi Olimpici, ha incontrato oggi il primo ministro giapponese Yoshihide Suga prima di vedere alcuni importanti imprenditori giapponesi, tra cui l'amministratore delegato di Nissan. In mattinata, il capo di stato francese ha poi assistito a una lotta di judo nell'ambito delle Olimpiadi. Macron e Suga, che si sono incontrati nel palazzo di Akasaka, nel cuore di Tokyo, non hanno rilasciato commenti alla stampa, ma su Twitter, il presidente francese ha elogiato la partnership "eccezionale" tra Francia e Giappone. "In un momento in cui stiamo tutti lottando contro il virus, in cui stiamo iniziando la ripresa, questa partnership è un punto di forza". In una dichiarazione congiunta rilasciata dopo l'incontro, i leader hanno ricordato l'importanza di realizzare un "Indo-Pacifico libero e aperto, inclusivo e basato sullo stato di diritto", mentre le ambizioni della Cina nella regione sollevano preoccupazioni sia da parte giapponese che tra le potenze occidentali. Macron e Suga hanno parlato anche della cooperazione franco-giapponese nella lotta al riscaldamento globale che "non è una costrizione, ma un vettore di innovazione e creazione di posti di lavoro", ed hanno espresso il desiderio di "rafforzare" i legami economici e commerciali tra i due Paesi. Sulla spinosa questione dei figli sottratti in Giappone, dove il principio dell'affidamento condiviso non esiste legalmente, il comunicato congiunto riferisce che i due Paesi "si impegnano a rafforzare il loro dialogo, nell'interesse superiore dei bambini". Il presidente francese ha poi parlato dell'attrattività economica della Francia con alcuni capi di grandi aziende giapponesi, tra cui l' ad di Nissan, Makoto Uchida. (ANSA-AFP).